«Отдать Медведчука за настоящих воинов – не жалко», - Зеленский об обмене защитников «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали обмена, в ходе которого вернули защитников "Азовстали".

Об этом он сказал в видеообращении.

По словам Зеленского, подготовка обмена проходила в несколько этапов. Сначала предлагали обменять 50 украинских защитников на Медведчука, затем договорились об обмене 200 воинов.

- Отдать Медведчука за настоящих воинов – не жалко. Он прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством. Украина получила от него все, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств.

- Кроме 200 воинов мы вернули пятерых боевых командиров, за которых пришлось побороться сложнее всего. В обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни сожаления, ни сострадания, тех, кто воевал против Украины, предавших Украину, - сказал Зеленский.

С президентом Эрдоганом договорились, что освобожденные пять украинских командиров будут находиться в Турции до конца войны под защитой Эрдогана.