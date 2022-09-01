Из российского плена вернули генерального директора ИА «УМГ» Артема Дыбленко

Артем Дыбленко В ходе масштабного обмена Украина освободила из российского плена генерального директора информационного агентства "Украинская медиа группа" Артема Дыбленко (издания "Преступности.НЕТ" и NikLife).

Напомним, что Артем с 2014 года защищал Украину в зоне АТО, в том числе держал оборону Донецкого аэропорта вместе с другими киборгами.

В начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году он в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты отправился на защиту Мариуполя. В рядах защитников "Азовстали" он оборонял город от российских оккупантов.

За боевые заслуги Дыбленко дважды становился кавалером ордена "За мужество". Теперь его вместе с другими Героями "Азовстали" вернули домой.