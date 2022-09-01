«Со всех направлений п*здец»: Оккупант рассказал про тяжелую обстановку на фронте и большие потери армии рф

Жена российского военного переживает за успехи украинской армии и просит мужа найти способ вернутся домой.

Об этом сообщает перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

- Мне пришло утром сообщение, что ты недоступен, я хоть выдохнула. Я сильно переживала. У вас там ж*па? Говори честно.

- Да п*здец.

- Я про вас вообще ничего. В чатах так, мельком пишут про другие подразделения. Тимур, давай п*здуй в тыл, слышишь меня? Я тебе серьезно говорю!

- Никак не уехать отсюда.

- Почему? Отказывайтесь! Я не знаю, что делайте. Тимур, это не дело, где находишься?

- Под Ольгино.

- Со всеми все нормально?

- Ну не совсем.

- Тимур, это п*здец вообще! Я не знаю, что делать. Я с ума здесь схожу.

- Вчера кадыровцы к нам приехали. Ну их половина «покатила» (погибли, - ред.) вчера.

- 30 приехало, остлось около 15.

- Тимур, ты понимаешь, что мы п*здесь сдаем? Сейчас в Изюме Зеленский вовсю уже там танцует. Там просто со всех направлений п*здец. Говорят, что все нормально - это перегруппировка бл*ть идет. Я знаю, что у нас тут СОБР в костюме собирают, туда направляют, понимаешь? Знаешь, что Белгород х*ячат вовсю? Эвакуация идет, Белгород, россию.