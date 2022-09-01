«Со всех направлений п*здец»: Оккупант рассказал про тяжелую обстановку на фронте и большие потери армии рф

Жена российского военного переживает за успехи украинской армии и просит мужа найти способ вернутся домой.
Об этом сообщает перехваченный разговор, опубликованный ГУР.
- Мне пришло утром сообщение, что ты недоступен, я хоть выдохнула. Я сильно переживала. У вас там ж*па? Говори честно.
- Да п*здец.
- Я про вас вообще ничего. В чатах так, мельком пишут про другие подразделения. Тимур, давай п*здуй в тыл, слышишь меня? Я тебе серьезно говорю!
- Никак не уехать отсюда.
- Почему? Отказывайтесь! Я не знаю, что делайте. Тимур, это не дело, где находишься?
- Под Ольгино.
- Со всеми все нормально?
- Ну не совсем.
- Тимур, это п*здец вообще! Я не знаю, что делать. Я с ума здесь схожу.
- Вчера кадыровцы к нам приехали. Ну их половина «покатила» (погибли, - ред.) вчера.
- 30 приехало, остлось около 15.
- Тимур, ты понимаешь, что мы п*здесь сдаем? Сейчас в Изюме Зеленский вовсю уже там танцует. Там просто со всех направлений п*здец. Говорят, что все нормально - это перегруппировка бл*ть идет. Я знаю, что у нас тут СОБР в костюме собирают, туда направляют, понимаешь? Знаешь, что Белгород х*ячат вовсю? Эвакуация идет, Белгород, россию.
- Донецк х*ячат, понимаешь? Ну просто по новостям говорят: "Чтобы сберечь наших солдат, мы их на время вывели", - Да никто них*я никого не вывел понимаешь?
- Я знаю.
- В РМО тоже зах*ячили водителей. За нашей деревней вот как раз их у*бали.
- Это какой-то п*здец. Какой-то полк там - ну не десантников . Ну не наш полк - порезали бл* вообще. Я знаю, что на них напали и порезали. Это что бл*, происходит вообще? Ты знаешь, че здесь: Здесь увольняют сразу! Те, кто отказники теперь - им даже отпуск не дают. Сразу нах*й увольняют.
- Да, увольняют, я в курсе.