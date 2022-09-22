Домбровская рассказала, как за период войны ее гумштаб помог больницам, военным и 7 тысячам семей

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская отчиталась о работе своего гуманитарного штаба.

Об этом она написала в Telegram .

«С начала полномасштабной войны я со своей командой продолжаю помогать жителям Николаева и области, нашим больницам и военным», - напомнила она.

За это время гуманитарную помощь от нашей команды совместно с ОО «Будущее Николаева» получили около 7 тысяч семей. В общей сложности организовано и доставлено в Николаев около 120 тонн гуманитарного груза. Отправлена гуманитарная помощь в с. Зеленый Гай, поселок Луч, с. Посад-Покровское, с. Вознесенск, с. Мешково-Погорелово, г. Новый Буг, Великосолоновская община, пгт Березанка.

«Мы доставили в Украину гуманитарный груз в виде велосипедов, тележек, роляторов и костылей для взрослых и детей. Часть груза мы передали жителям Большевцевской, Бурштынской и Галицкой общин Ивано-Франковской области. Остальные бесплатно передали николаевцам», - добавила Домбровская.

Также передали помощь в виде медицинского оборудования в медицинские учреждения города и области: роддома №1, 2, БСМП, городская больница №3 Николаева, Николаевский областной центр онкологии, областной центр психологического здоровья, поликлиника БСМП, военно-медицинская служба СБУ, Березнеговатской больницы.

Кроме того, по инициативе Домбровской доставили из Германии и передали в коммунальную собственность города два вместительных автобуса и легковой автомобиль, задействованных для перевозки военных, а после войны - будут работать на маршрутах общественного транспорта города Николаева. Также были переданы средства фильтрации воды для 10 николаевских ОСМД.

Если вы нуждаетесь в помощи, обращайтесь по электронному адресу tetyanadombrovska.official@gmail.com