В освобожденной Балаклее уже восстановили часть водопровода на мосту через Северский Донец

Об этом сообщает пресс-служба МВД .

Так, в Балаклее восстановлена часть водопровода на мосту через реку Северский Донец протяженностью 400 м. Расчищено 4 км дорог от бетонных помех и остатков техники. Подключены электрогенераторы мощностью 600 и 100 кВт для обеспечения электроэнергией жильцов жилых домов центрального микрорайонирования.

Кроме того, в Изюме на территории школы проведены работы по разбору завалов и поиску тел погибших.

«Спасатели подняли около 30 т элементов постройки и 80 т остатков строительных конструкций. Проводятся работы в местах эксгумации тел. Доставляются продукты питания», – говорится в сообщении.

Также пиротехнические расчеты ГСЧС очистили 17,9 га территории, на которой было обнаружено 456 взрывоопасных предметов.