Премьер Израиля поручил принимать новых иммигрантов из россии, имеющих право на репатриацию

В Израиле не исключили вывоз из россии тех граждан, которые имеют право на репатриацию и не хотят воевать в Украине. В настоящее время проводятся консультации по возможному увеличению количества рейсов из россии в Израиль.

В частности, премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству авиакомпании El Al с просьбой продлить рейсы между двумя странами. Не исключено, что количество рейсов из России в Израиль будет увеличено.

Целью такого решения является желание израильских властей вывезти россиян, имеющих право на репатриацию в Израиль и желающих избежать мобилизации на войну в Украине.

Кроме того, генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз заявил, что по распоряжению правительства в стране началась подготовка к прибытию новой волны репатриантов.

«Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из россии. Это требует оценки на многих уровнях от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством в России и, конечно, с компанией El-Al», - сказал Ушпиз.

Напомним, Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в россии и пригрозил ядерным оружием. Местные жители вышли на акцию протеста против мобилизации, известно, что были задержаны не менее 1386 человек.

Недавно стало известно, что оккупанты планируют мобилизовать до 1 миллиона человек.