В Эстонии и Литве отказались спасать россиян от мобилизации: «С 2014 года было достаточно времени, чтобы решить, какую позицию они занимают в войне»

Литва и другие страны не должны спасать всех граждан от мобилизации. Мировому сообществу не следует принимать по гуманитарным соображениям тех россиян, которые недавно поддерживали войну.

Она подчеркнула, что у россиян было достаточно времени, чтобы решить, какое место они занимают в войне против Украины, поскольку россия начала свое вторжение еще в 2014 году.

«Я не понимаю ситуации, когда мы позволяем людям приезжать в Литву по гуманитарным соображениям только потому, что война была для них нормальной. Когда они смотрели ее по телевизору, сидя на диване, но она оказалась не нормальной, когда ваше правительство и ваш Шойгу пригласили вас в армию и предложили вам участвовать в этой войне лично», - заявила премьер-министр.

По мнению Шимоните, каждого человека следует оценивать по его собственным достоинствам, рискам, которым он подвергается, и позиции, которую он занимает.

Также не будет предоставлять убежище гражданам россии, которые стремятся выехать за границу в связи с объявленной частичной мобилизацией в рф, в Эстонии. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью CNN. Она отметила, что заявления о мобилизации и ядерные угрозы российского диктатора владимира путина, свидетельствуют, что он действительно боится.

«Мы (в Эстонии - ред.) принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин отвечает за действия своей страны, это касается и граждан россии. Поэтому мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны», - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, война в Украине «идет не по планам путина, поэтому он явно боится». Она также отметила, что Эстония не видит никаких признаков того, что президент рф принимает меры для выполнения своих ядерных угроз.

«Он делает эти угрозы, чтобы заставить нас бояться. Мы не должны поддаваться ни на дюйм. На самом деле мы должны больше давить на россию, чтобы она прекратила эту войну. Сейчас также нарастает недовольство внутри российского общества, потому что они тоже чувствуют войну, так сказать, на своей коже», - добавила она.

Напомним, премьер Израиля поручил принимать новых иммигрантов из россии, имеющих право на репатриацию.