Украинские ученые на ледоколе «Ноосфера» исследуют, какой была Антарктида тысячи лет назад

Украина даже в условиях масштабной войны использует собственный ледокол для создания мировой науки. Сейчас получены первые результаты морских геологических исследований, проведенных в этом году на украинском научно-исследовательском ледоколе «Ноосфера».

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

В течение первого рейса судна в Антарктиду наши ученые смогли возобновить морские геологические исследования, прерванные на 20 лет. С борта "Ноосферы" ученые взяли колонки донных отложений в проливе Пенола, отделяющем архипелаг Аргентинских островов (там находится "Вернадский") от Антарктического полуострова.

Сейчас уже есть первые результаты анализа этих проб. Украинские ученые установили, что с высокой долей вероятности от 25 до 18 тысяч лет назад – во время максимального развития последнего ледникового периода – Аргентинский архипелаг представлял собой не отдельные острова, а единый довольно большой остров. У него был сложный расчлененный рельеф, он почти полностью был покрыт единым крупным ледником. Этот ледник формировал большие рукава и потоки, которые вырезали в кристаллической основе характерные по форме долины.

К тому же уровень Южного океана между 15 и 12 тысячами лет назад был ниже современного на 100 и 60 метров соответственно. Для ориентации в истории Земли это время медленного падения популяции мегафауны (вымирания мамонтов) и значительных изменений в окружающей среде. Около 7 тысяч лет назад океан поднялся почти до современного уровня. Долины были затоплены, от единого большого острова на поверхности моря остались только верхушки, являющиеся сейчас архипелагом Аргентинских островов.

Наши ученые обнаружили эти долины в подводном рельефе архипелага Аргентинских островов на глубинах от 30 до 60 метров. Они стали практически идеальными седиментационными бассейнами (т.е. местами, где скапливаются разные осадочные отложения). Уникальная геологическая «летопись» этих отложений содержит информацию об изменениях глобального климата за последние 15-12 тысяч лет. Береговая переходная зона Антарктического полуострова и Южного океана является важным элементом понимания глобальных закономерностей изменений климата. Исследование поможет спрогнозировать будущее ледяного континента.