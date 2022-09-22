Николаевцев призывают сдать кровь, нужны доноры с негативным резусом

В Николаеве завтра, 23 сентября, областная станция переливания крови приглашает обладателей групп крови IV(+), I(-), II(-), III(-) и IV(-).

Об этом сообщает телеграм-канал станции.

Также необходимы тромбоциты III(+).

«Как всегда, мы ждём вас с 8:00 до 13:00. Благодарим вас, дорогие доноры!» - говорится в сообщении.

Как сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 526 мирных жителей, пострадавших от атак оккупантов.