В Вознесенске попрощались с воинами, погибшими на Херсонском направлении: украинцы встречали колонну на коленях

В четверг, 22 сентября, в Вознесенске Николаевской области на улице Соборности люди образовали живой коридор – так встречали колонну с погибшими на херсонском направлении воинами.

Об этом сообщает «Суспільне».

Тела погибших защитников везли через Вознесенск в Киев. Среди погибших Алексей Яценко, Александр Нарожный, Станислав Рябцев.

По информации городского головы, на улицу Соборности вышли около тысячи человек. Стоя на коленях, с цветами и флагами Украины, со склоненными головами жители города встречали павших, чтобы отдать им почет.

Колонна двигалась по улице Соборности в направлении улицы Осипенко, далее — на выезд из города. 23 сентября погибших в бою военных похоронят на Лукьяновском кладбище на Аллее Славы в Киеве.

Фото - Суспільне, Вознесенський вісник.