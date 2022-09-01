«Он не знал, что нас тут вообще 10 человек осталось?»: Оккупант рассказал про актуальную ситуацию на фронте

Российский военный так называемых «лднр» обговорил с женой ситуацию на фронте.
Об этом сообщает ГУР.
- Ване я звонила. Он дозвонился до этого комбата, до местного он даже не знает., что они раненные, что их нету на позициях. Говорит, что заменять некем. Что-то типа, там 30 человек осталось в этом Энергодаре. При чем тут Энергодар, я так и не поняла ничего.
- Днепропрудный может? Еб*ть А он не знал, что у нас тут вообще 10 человек осталось из 20-ти?
- Ну наверное, не знаю.
- И что он рассказывал еще?
- Ничего. Сказал, будет съ*быватся.
- Куда, в россию?
- Ну я так поняла, что да, я знаю, что весной стоило пересечь границу 100 тысяч.
Напомним, как в ранее опубликованном перехвате, оккупант рассказал про тяжелую обстановку на фронте и большие потери армии рф: «со всех направлений п*здец».