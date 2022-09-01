«Он не знал, что нас тут вообще 10 человек осталось?»: Оккупант рассказал про актуальную ситуацию на фронте

Российский военный так называемых «лднр» обговорил с женой ситуацию на фронте.

Об этом сообщает ГУР.

- Ване я звонила. Он дозвонился до этого комбата, до местного он даже не знает., что они раненные, что их нету на позициях. Говорит, что заменять некем. Что-то типа, там 30 человек осталось в этом Энергодаре. При чем тут Энергодар, я так и не поняла ничего.

- Днепропрудный может? Еб*ть А он не знал, что у нас тут вообще 10 человек осталось из 20-ти?

- Ну наверное, не знаю.

- И что он рассказывал еще?

- Ничего. Сказал, будет съ*быватся.

- Куда, в россию?

- Ну я так поняла, что да, я знаю, что весной стоило пересечь границу 100 тысяч.