«Наши Герои наконец-то на родной земле!» – Замазеева о возвращении николаевских защитников «Азовстали»

Среди морпехов из 36-й бригады, освобожденных из российского плена, есть много николаевцев, которые скоро вернутся домой.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Напомним, что 21 сентября прошел обмен пленными, Украина вернула 215 защитников «Азовстали», в том числе 50 морпехов. Среди них и генеральный директор «Украинской Медиа Группы» Артем Дыбленко.

«Наши Герои наконец-то на родной земле! Они смеются, несмотря на пережитый ад. Нельзя описать то, что на сердце. Родные ребята, защитники и защитница из Николаева освобождены от вражеских «оков». Более пяти месяцев во вражеском плену, а теперь, наконец, в объятиях любимых и близких на родной земле».