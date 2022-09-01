Жена российского оккупанта рассказала про потери армии под Изюмом и мобилизацию детей в «лднр»

Жена военного армии рф рассказала про потери под Изюмом, Харьковской области и мобилизацию 15-летних мальчиков на территории «лднр».

Об это свидетельствует новый перехват, опубликованный ГУР.

- Слушай, стояла, когда деньги получала, пацан был с 204-го полка, из-под Изюма. Говорит, что из всего полка осталось 18 человек.

- Ну, нормально.

- Он говорит, нас хотят в днр, а мы сказали, мы туда не пойдем. Мы просили подмоги, а нам днр сказал: «Мы вам помогать не будем». С каким мы лицом, 18 человек, оставшихся в живых, которые были в окружении, просили подмогу. Говорит, им теперь помогать? Тут забирают всех пацанов, все!

- Ну я понял уже.

- Даже 15-летних забирали вчера в военкомат, пока родители не подтверждали их личность, что им 15 лет.