«Гораздо проще русским не на похоронные покупать «Ладу»: Ким показал бронеавтомобиль «Тигр», который выкупили у российских оккупантов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал нового «Тигра», который не был захвачен, а куплен у российских оккупантов на нужды ВСУ.

Об этом Ким рассказал в своем видеообращении.

По словам, главы ОВА это первый из трех российских «Тигров», полученных таким способом.

- Помните Ванёк (Telegram-канал «Николаевский Ванёк», - ПН) писал, что мы покупаем технику. Ну вот он, этот «Тигр», который приехал уже не «отжатый», а купленный. Итого: не на похоронные покупать «Ладу», можно продать технику, остаться живым, приехать домой и купить себе эту вонючую «Ладу».

Ким также показал, как техника «второй армии мира» выглядит внутри. В частности, вместо крышки от фильтра в автомобиле была крышка от кастрюли.

- Мы все доделаем, приведем в порядок и отправим в бой, - добавил он.

Стоит отметить, что за бронеавтомобиль заплатили 5 тысяч долларов.