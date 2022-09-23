В Николаеве установили общественное укрытие, где мирные жители могут спрятаться от вражеских обстрелов

В четверг, 22 сентября, в Корабельном районе Николаева, который с начала полномасштабного вторжения регулярно подвергается вражеским обстрелам, у остановки общественного транспорта установили железобетонное укрытие.

Об этом сообщает «Суспільне».

Укрытие изготовлено по израильскому образцу из армированного бетона. Общий вес конструкции более 70 тонн, основная часть со стенами — 36 тонн.

Устанавливать конструкцию начали в 17:00, однако автокран не справился с таким весом, пришлось ждать другой. Окончили работы уже в темноте.

Внутри укрытия расположены скамейки на 18 человек. Однако, благодаря системе вентиляции там могут находиться одновременно 24 человека.

Стоимость конструкции 400 тысяч гривен. На ее изготовление, согласно технологическим требованиям к железобетону, уходит около 10 дней.

Отмечается, что это укрытие –подарок одесского бизнесмена и мецената Анатолия Редера.

«Он планировал передать конструкцию городским властям Одессы, но там чиновники решили, что Одессе она пока не так нужна, как Николаеву», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее аналогичные остановки-укрытия были установлены в Харькове.