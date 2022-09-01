В «Укргидрометцентре» рассказали, какая погода ожидает украинцев этой зимой

Синоптики опровергли фейк о чрезвычайно суровой зиме 2022-2023 годов в Украине. По их словам, эта информация не имеет научных обоснований и методических расчетов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пресс-службе объяснили, что по результатам анализа температурных показателей за последние десятилетия можно заключить, что средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020гг.

Кроме того, вероятность длительных холодов в зимний период в Украине минимальна. Вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток.

Кроме того, перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами.

Напомним, что ранее в Карпатах спасатели нашли двух туристов из Киева, которые «застряли» в заснеженных горах.