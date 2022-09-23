В оккупированном Мелитополе взорвали квартиру с семьей коллаборантов

Ночью в пятницу, 23 сентября, в одном из домов во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв, в результате которого погибло 2 человека. Местные интернет-издания сообщают, что погибшие - семья коллаборнатов.

Об этом сообщает «РИА-Мелитополь».

Оксана Дерябина - бывшая заместитель начальника железнодорожной станции «Мелитополь». После прихода оккупантов в город женщина возглавила станцию, принимала непосредственное участие в организации поставок вооружения и российских боеприпасов в северном направлении и вывоза похищенного зерна в южном.

Сергей Дерябин - также являлся сотрудником железнодорожной станции «Мелитополь» и работал в подчинении жены. Говорят, был подкаблучником.

Напомним, как в оккупированном Старобельске подорвали автомобиль с коллаборантом – начальником «МРЭО».