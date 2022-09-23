В рамках стратегии развития транспортной логистики «Прометей» расширил грузовой автопарк очередной партией машин

Украинская Зерноторговая Группа Компаний «Прометей» в рамках реализуемой стратегии развития транспортной логистики сообщила о закупке 5 новых моделей грузового автотранспорта, которые пополнят автопарк профильного подразделения Группы.

В данный момент ГК «Прометей» располагает 45 единицами грузовой автотехники с учетом 5 новых машин. Следующая поставка, в количестве 10 тягачей с полуприцепами, будет произведена в хорде первой декады октября.

«Соответствующий проект станет конкурентным преимуществом и позволит снизить логистические издержки Группы. К тому же, в связи с войной, вопрос мобильности любой компании более чем актуальный. «Зерновой коридор» частично переориентировал логистические маршруты, ведущие к западной границе Украины на южное направление, но нельзя сказать, что это изменение приведет к существенному снижению потребности в грузовом автотранспорте», - отмечают в компании.

Как отмечается в сообщении Группы, специалисты транспортного направления начнут эксплуатировать новые сцепки сразу после их регистрации. Благодаря получению очередной партии, модельный ряд «Прометей Авто» расширен тягачами DAF и полуприцепами Wielton.

Как отмечалось ранее, до конца года Группа «Прометей» намерена существенно обновить свой грузовой автопарк новыми машинами в количестве 100 единиц.

Материал для публикации предоставлен ГК «Прометей» и размещен на договорных условиях