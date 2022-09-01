В Николаевской ОВА сообщили о смене комендантского часа с 1 октября

С субботы, 1 октября, на территории Николаевской области вводится другой комендантский час.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Сообщается, что устанавливается специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения с 22:00 до 06:00.
Соответствующие изменения утверждены распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 23.09.2022 №327-р.
«Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!» - добавляют в ОВА.
Напомним, в Николаеве во время комендантского часа силовики отработали по десяти направлениям, не только вылавливая предателей, но проводя различную разъяснительную работу.