В Николаевской ОВА сообщили о смене комендантского часа с 1 октября

С субботы, 1 октября, на территории Николаевской области вводится другой комендантский час.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Сообщается, что устанавливается специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения с 22:00 до 06:00.

Соответствующие изменения утверждены распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 23.09.2022 №327-р.

«Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!» - добавляют в ОВА.

Напомним, в Николаеве во время комендантского часа силовики отработали по десяти направлениям, не только вылавливая предателей, но проводя различную разъяснительную работу.