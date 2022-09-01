Кадыров заявил, что в Чечне мобилизации не будет, потому что «план перевыполнен»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет, поскольку она уже «перевыполнила план».

Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на сюжет с выступлением Кадырова, вышедший в вечернем выпуске новостей наЧГТРК «Грозный».

Как пишет издание, Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению так называемой «специальной военной операции» заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика «перевыполнила план».

По его словам, участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек, и Чечня перевыполнила «спущенный план» на 254%. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

Кроме того, по словам Кадырова, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять «на передовую».

Напомним, что ранее Рамзану Кадырову и двум его приближенным сообщили о подозрении в военных преступлениях