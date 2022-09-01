В СБУ рассказали, за что учителям и медикам на оккупированных территориях может грозить обвинение в коллаборационизме

Учителя и преподаватели, которые на оккупированных территориях согласились обучать школьников и студентов по российским стандартам, будут нести уголовную ответственность, а медики будут наказаны только в случае согласия занимать руководящие должности при оккупантах.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Известно, что 3 марта 2022 года Верховная Рада внесла в УКУ статью 111-1 о коллаборационной деятельности. Журналист отметил, что эта статья предусматривает ответственность учителей, которые обучают детей на оккупированных территориях: они могут быть приговорены к 3 годам лишения свободы или общественным работам до 2лет.

По словам Дехтяренко, сейчас соответствующие изменения в законодательство находятся на рассмотрении в Верховной Раде, имеются в виду нормы, которые будут определять уровень ответственности людей, вынужденно оставшихся на временно оккупированных территориях и работающих в сфере жизнеобеспечения.

«Это касается работников педагогической сферы, медиков, людей, которые работают на коммунальных предприятиях и так далее. Каждый из этих случаев будет изучаться отдельно», - сказал он.

Журналист подчеркнул, что определенные сферы жизнедеятельности находятся под охраной международного законодательства.

«То есть условно: медик, выполняющий свою клятву Гиппократа и спасающий жизни людей, освобожден от ответственности, потому что в его действиях нет коллаборационизма или государственной измены. Вместе с тем, если этот человек согласится занять руководящий пост в псевдо-органе здравоохранения, тогда мы будем принимать соответствующие меры», - добавил он.

Что касается работников образовательной сферы, им нужно быть более внимательными, потому что в рамках действующего законодательства если сотрудник сферы образования будет внедрять образовательные стандарты государства-агрессора в украинских учебных заведениях или будет способствовать установлению оккупационных властей в этом временно оккупированном регионе, то он понесет за это уголовную ответственность.

Напомним, что ранее Ляшко заявил, что медиков, которые работают в оккупации, не обвинят в коллаборационизме: «Это не сотрудничество – это выживание».