СБУ ежедневно открывает 160 дел по факту сотрудничества с оккупантами, 420 человек уже ждут приговоров суда

С начала полномасштабного вторжения в россии следователи СБУ открыли более 1600 уголовных производств по статье «Колаборационная деятельность». Материалы с доказательствами измены и сотрудничества с врагом со стороны 420 человек уже находятся в судах, поэтому в ближайшее время эти граждане получат заслуженное наказание.

Об этом на брифинге представителей Сил безопасности и обороны Украины сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

«По материалам СБУ около 420 человек, в отношении которых наши следователи собрали доказательства коллаборационизма и предательства, в скором времени получат приговоры суда. В зависимости от степени вины им придется провести до 15 лет за решеткой или же получить пожизненное заключение», - отметил Дехтяренко.

По его словам, с 24 февраля следователи СБУ в целом, по всем подследственным статьям, осуществляли досудебное расследование более чем в 32 тысяч уголовных производств.

Большая часть из них касается зверств оккупантов и нарушений законов и обычаев войны.

«Если пересчитать это на дни, то ежедневно следователи СБУ открывают по 160 новых уголовных производств. То есть каждый час спецслужба разоблачает по меньшей мере 6 преступлений против Украины. Эта цифра говорит сама за себя», - добавил спикер СБУ.

Кроме того, Служба безопасности располагает списками, учредительными данными и всей необходимой информацией на каждого коллаборанта.

«СБУ напоминает, что преступления против основ национальной государственности не имеют срока давности, поэтому каждый виновный будет рано или поздно отвечать по закону», - резюмировал Артем Дехтяренко.

Напомним, как оккупированном Мелитополе взорвали квартиру с семьей коллаборантов.