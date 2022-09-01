Украина высылает посла Ирана – это ответ на российские бомбардировки иранскими дронами-камикадзе

Посол Ирана Манучерх Моради Посла Ирана в Украине лишили аккредитации, а также значительно сократят количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Такие меры приняли во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского для реагирования на факты использования войсками России оружия иранского производства на территории Украины. 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине.

«Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Снабжение оружия россии для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана», - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что руководство Ирана неоднократно публично заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины, собранные на поле боя образцы подтвердили, что Россия применяет в Украине вооружение именно иранского производства.

– Такие действия Ирана расцениваются как шаг против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья украинских граждан, – заявил спикер Президента Украины Сергей Никифоров.

Напомним, что россияне применяют иранские беспилотники, в том числе дроны-камикадзе на многих участках фронта. 22 сентября четыре иранских дрона сбили в Николаеве.