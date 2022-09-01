«Наши воины должны получить все необходимое», - Зеленский анонсировал помощь каждому освобожденному из плена

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал помощь украинским воинам, освобожденным из плена, чтобы они восстановились от тяжелых испытаний.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- По моему поручению руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание по поводу помощи украинцам, которых мы освободили из плена. Были руководитель ГУР, руководитель Нацгвардии, министры внутренних дел, обороны, здравоохранения, социальной политики, представители МИДа, наш омбудсмен. Наши воины должны получить все необходимое, реальную помощь, любое содействие. Государство умеет быть благодарным своим героям. Жду доклада в начале недели с конкретным планом поддержки каждого человека, – сказал Зеленский.

Глава Офиса Главы государства Андрей Ермак отметил, что в вопросах реабилитации Украине готовы помогать международные партнеры, имеющие соответствующий опыт и программы. Министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что освобожденные должны пройти медицинское обследование в государственных учреждениях, дать показания представителям правоохранительных органов.