Глава Евросовета считает, что Европа должна открыть границы для россиян, которые бегут из страны

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Европа должна предоставить российским гражданам, которые бегут из россии из-за объявленной владимиром путиным мобилазции, убежище.

Об этом он заявил в интервью Politico на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Мишель сказал, что ЕС должен продемонстрировать «открытость для тех, кто не хочет стать инструментом Кремля».

По его словам, объявление путиным о частичной мобилизации в начале этой недели изменило динамику войны.