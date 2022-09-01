Глава Евросовета считает, что Европа должна открыть границы для россиян, которые бегут из страны

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Европа должна предоставить российским гражданам, которые бегут из россии из-за объявленной владимиром путиным мобилазции, убежище.
Об этом он заявил в интервью Politico на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Мишель сказал, что ЕС должен продемонстрировать «открытость для тех, кто не хочет стать инструментом Кремля».
По его словам, объявление путиным о частичной мобилизации в начале этой недели изменило динамику войны.
Глава Евросовета сказал, что открыт для консультаций с коллегами из ЕС относительно россиян, которые бегут от мобилизации.
«В принципе, я думаю, что ... Европейский Союз должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если в россии людям грозит опасность из-за их политических убеждений, потому что они не выполняют этого безумного решения Кремля развязать эту войну в Украине, мы должны это учитывать. Я согласен с мнением, что мы должны очень быстро сотрудничать и скоординироваться, потому что это новый факт - эта частичная мобилизация», - заявил Мишель.
Напомним, премьер Израиля поручил принимать новых иммигрантов из россии, имеющих право на репатриацию.
При этом в Эстонии и Литве отказались спасать россиян от мобилизации.