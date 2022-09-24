В Николаеве трамваи по маршруту №3 будут ездить с изменениями из-за замены путей на Потемкинской

КП «Николаевэлектротранс» продолжает ремонтные работы по улице Потемкинской. В этой связи с 24 сентября трамваи по маршруту №3 будут двигаться с изменениями.

Об этом сообщает пресс-служба КП.

Как известно, работники предприятия осуществляют работы по полной замене рельсовой решетки с обустройством прилегающей территории.

Так что трамваи №3 будут двигаться от ЧСЗ по улицам Декабристов, Потемкинской до улицы 10 Военной.

В обратном направлении: от улицы 10 Военной по улицам 6 Слободская, Кузнецкая до ЧСЗ.

Предприятие просит водителей быть внимательными при движении на указанном участке проведения работ и обращать внимание на знаки предупреждения.

Напомним, что 25 августа в Николаеве начали ремонтировать трамвайные пути на Потемкинской .