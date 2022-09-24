В Якутии мобилизовали многодетных мужчин – глава региона говорит, что это произошло «по ошибке» и требует вернуть их домой

В Якутии в рамках мобилизации военкоматы призывают многодетных мужчин. Местные власти называют это «ошибкой» и требуют вернуть их домой.
Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщает в Telegram .
«Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. К примеру, случаи призыва многодетных родителей, у которых 4 и более детей до 16 лет… Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась», – сообщил он.
По словам главы Якутии, теперь призыв по мобилизации будут контролировать не только военкоматы, но и администрация региона.
Напомним, как на россии подожгли шесть военкоматов и оставили «послание» путину : «Анус себе мобилизуй, пес!».