В Якутии мобилизовали многодетных мужчин – глава региона говорит, что это произошло «по ошибке» и требует вернуть их домой

«Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. К примеру, случаи призыва многодетных родителей, у которых 4 и более детей до 16 лет… Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась», – сообщил он.