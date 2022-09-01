В Иране восьмые сутки продолжаются антиправительственные протесты – силовики утратили контроль над столицей

В Иране не прекращаются протесты, которые вспыхнули после смерти девушки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба. Митинги охватили почти все города страны.

СМИ публикуют фото и видео беспорядков.

Отмечается, что протестующие захватили все улицы Тегерана. Они жгут машины и нападают на полицию. Силовики утратили контроль над городом.

По подсчетам на вечер пятницы, 23 сентября, погибло 35 человек, в том числе силовики.

A huge crowd of protesters marches in west Tehran as cars sound horns in support, on the eighth night of protests in Iran over the death of #MahsaAmini in morality police custody amid a nationwide internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/Uig5Ju5WhL — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) September 24, 2022

В то же время, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что необходимо решительно бороться с теми из участников акций протеста, кто угрожает общественной безопасности.

Как известно, антиправительственные протесты в Иране начались 17 сентября.