Жительница Алматы спросила «чей Крым?» в ответ на вопрос о сдаче квартиры россиянам

Жительница Казахстана устроила проверку мужчине, который представился россиянином, и позвонил ей спросить, сдает ли она квартиру в Алматы. Она спросила у него, чей Крым.
Видео опубликовало издание «Настоящее время. Азия».
Журналист хотел проверить, действительно ли жителям страны-агрессора трудно арендовать жилье в Казахстане
В качестве эксперимента он нашел в интернете объявление о сдаче квартиры в центра Алматы за 833 доллара, что примерно на 240 долларов выше средней зарплаты в городе. После этого он позвонил арендодателю.
Между ними произошел такой разговор:
– Скажите, у вас в объявлении указана цена 400 тысяч тенге. Это окончательная цена?
– Вы знаете, уже замучали звонками, поэтому да. Решила поставить такую цену.
– Еще такой вопрос. А сдаете гражданам России?
– Если вам нужно регистрацию делать, то, наверное, я не буду этим заниматься.
– Нет, не нужно.
– Ну вообще скажите мне, Крым чей?
“Вообще, скажите мне, Крым чей?” – такой проверочный вопрос может ожидать россиян, желающих снять жилье в Казахстане pic.twitter.com/DimuM1d6g7— Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) September 23, 2022
Кроме того, в TikTok жители Казахстана и Кыргызстана устроили флешмоб, где демонстрируют, как будут встречать россиян. На видео люди вспоминают, как «гостеприимно» россияне принимали жителей Казахстана в своих городах и обещают встретить их так же.
«А можно на человеческом? Не забывайте, кто вас научил пользоваться туалетом! Уберем свои земли! А как правильно, Алма-Аты или Алмаата? – пишут корреспонденты риторические вопросы к россиянам.
В видео девушки пародируют москвичей, которые были не очень рады гостям из Азии.
«Понаехали! Бишкек – не резиновый. Прием на работу – только при знании киргизского языка. Регистрацию предъявите, пожалуйста. Сдаю квартиру только людям с азиатской внешностью. Славяне, отойдите. Сала нет, только баранина», – репетирует прием россиян тренер из Кыргызстана.
На фоне новостей о массовой релокации россиян, подпадающих под мобилизацию, в Казахстане резко подскочили цены на арендное жилье. Первыми отреагировали приграничные регионы, там цены выросли на от 50 до 100%. Аналитики рынка считают, что всему виной спекуляции арендодателей.