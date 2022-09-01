Жительница Алматы спросила «чей Крым?» в ответ на вопрос о сдаче квартиры россиянам

Жительница Казахстана устроила проверку мужчине, который представился россиянином, и позвонил ей спросить, сдает ли она квартиру в Алматы. Она спросила у него, чей Крым.

Видео опубликовало издание «Настоящее время. Азия».

Журналист хотел проверить, действительно ли жителям страны-агрессора трудно арендовать жилье в Казахстане

В качестве эксперимента он нашел в интернете объявление о сдаче квартиры в центра Алматы за 833 доллара, что примерно на 240 долларов выше средней зарплаты в городе. После этого он позвонил арендодателю.

Между ними произошел такой разговор:

– Скажите, у вас в объявлении указана цена 400 тысяч тенге. Это окончательная цена?

– Вы знаете, уже замучали звонками, поэтому да. Решила поставить такую цену.

– Еще такой вопрос. А сдаете гражданам России?

– Если вам нужно регистрацию делать, то, наверное, я не буду этим заниматься.

– Нет, не нужно.

– Ну вообще скажите мне, Крым чей?

“Вообще, скажите мне, Крым чей?” – такой проверочный вопрос может ожидать россиян, желающих снять жилье в Казахстане pic.twitter.com/DimuM1d6g7 — Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) September 23, 2022

Кроме того, в TikTok жители Казахстана и Кыргызстана устроили флешмоб, где демонстрируют, как будут встречать россиян. На видео люди вспоминают, как «гостеприимно» россияне принимали жителей Казахстана в своих городах и обещают встретить их так же.

«А можно на человеческом? Не забывайте, кто вас научил пользоваться туалетом! Уберем свои земли! А как правильно, Алма-Аты или Алмаата? – пишут корреспонденты риторические вопросы к россиянам.

В видео девушки пародируют москвичей, которые были не очень рады гостям из Азии.

«Понаехали! Бишкек – не резиновый. Прием на работу – только при знании киргизского языка. Регистрацию предъявите, пожалуйста. Сдаю квартиру только людям с азиатской внешностью. Славяне, отойдите. Сала нет, только баранина», – репетирует прием россиян тренер из Кыргызстана.

Как известно, после объявления мобилизации в рф Казахстан стал он одной из стран, куда массово выезжают россияне.

На фоне новостей о массовой релокации россиян, подпадающих под мобилизацию, в Казахстане резко подскочили цены на арендное жилье. Первыми отреагировали приграничные регионы, там цены выросли на от 50 до 100%. Аналитики рынка считают, что всему виной спекуляции арендодателей.