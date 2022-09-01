Минреинтеграции запустило чат-бот по вопросам эвакуации и оказания гумпомощи

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило чат-бот Minre_1548_Help_Bot для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в рф или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину. Чат-бот доступен в Теlegram.

Минреинтеграции продолжает координировать эвакуацию населения с территорий, где ведутся боевые действия, временно захваченных и освобожденных территорий.

Горячая линия ведомства по кризисным вопросам 15-48 работает в режиме 24/7. Также можно обратиться через мобильные приложения WhatsUpp/Telegram/Viber по номеру +38(096)0788433.