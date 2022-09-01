Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату, тело которого с сине-желтым браслетом на руке обнаружили в массовом захоронении

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) старшему солдату Сергею Сове.



Соответствующий указ Главы государства №666/2022.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» Сове Сергею Александровичу - старшему солдату (посмертно)», - говорится в документе.

Останки защитника Украины из Никополя обнаружили в массовом захоронении под Изюмом. Его руку с сине-желтым браслетом опознали родные по татуировкам. Патриотическое украшение Сергею еще восемь лет назад подарили дочь и сын.

Известно, что 36-летний боец 93-й бригады «Холодный Яр» был кинологом. Призван в армию в 2014 году. Воевал на Донецком направлении, был в Песках, в Донецком аэропорту.

Считался без вести пропавшим с 19 апреля 2022 года. Его искали в течение 5 месяцев, но безрезультатно.