Сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги Наций

Сборная Украины разгромила Армению в матче 5-го тура Лиги Наций УЕФА. Выездной поединок закончился со счетом 5:0 в пользу сине-желтых.

Об этом сообщает «Суспільне Спорт».



Счет поединка был открыт на 22-й минуте. Свой дебютный гол за главную команду страны провел защитник Александр Тымчик, который воспользовался прострелом Александра Зубкова.

Остальные голы были отложены до второй половины встречи. На 57-й минуте тандем Тымчика с Зубковым удвоил преимущество гостей. Теперь уже защитник, пройдя по правому флангу, простреливал в штрафную, а вингер одним касанием направлял мяч в ворота.

Еще через 12 минут Украина организовала динамичную комбинацию, которую навесом заканчивал Зубков. К мячу, опускавшемуся вблизи ворот хозяев, первым успел нападающий Артем Довбик, оформивший разгром соперника - 3:0.

До четырех голов разницу в счете доводил уже полузащитник Данило Игнатенко. Тот из-за пределов штрафной площадки точно положил мяч в нижний угол ворот.

Точку же поставил пятый гол Украины. Его записал на свой счет Довбик, оформивший дубль, добавив к нему результативную передачу.

Напомним, команда Александра Петракова начала неделю с разгромного поражения от Шотландии (0:3). И из-за него потеряла лидерство в группе "B1" накануне двух заключительных матчей текущего розыгрыша турнира - против Армении и номинально домашней встречи с шотландцами в Польше.

Украина встречалась с Арменией в третьем туре Лиги Наций. Тогда подопечным Петракова удалось разгромить соперника в польской Лодзи, где "сине-желтые" проводили домашние матчи на фоне полномасштабной войны в Украине.

По сравнению с игрой против Шотландии в состав сборной Украины вернулся защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко. Первый матч команды на этой неделе он пропускал из-за повреждения.