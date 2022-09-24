Нидерланды готовы принимать у себя россиян, бегущих от мобилизации

«Россияне, приезжающие в Нидерланды во избежание военной службы в собственной стране, «точно не будут» высланы назад», - заявил Ван дер Бург.

Еще в конце июня он заявлял, что российским призывникам, которые отказываются воевать в Украине или дезертируют, разрешат остаться в стране, по крайней мере, до конца 2022 года.

«Ключевой вопрос состоит в том, что происходит, когда их отправить обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями или угрожает им опасность?», - добавил чиновник.

Напомним, премьер Израиля поручил принимать новых иммигрантов из россии , имеющих право на репатриацию.

При этом в Эстонии и Литве отказались избавлять россиян от мобилизации.

Также глава Евросовета считает, что Европа должна открыть границы для бегущих из страны россиян .