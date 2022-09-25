Вдохновила история беженки: В Кракове открыли шелтер для украинок, пострадавших от насилия

В Кракове состоялось открытие шелтера для пострадавших от насилия украинок. В нем женщины могут получить безопасное место для ночлега, питания и гигиенических средств. Задержаться в шелтере можно в месяц.

Проект призван помочь женщинам, пострадавшим от насилия, получить психологическую и медицинскую помощь в Польше, сообщила инициатива "Мартынка, хелп".

«Только что закончилось лето. Согласно статистике, это сезон всплеска домашнего и сексуализированного насилия, отмечали в инициативе. — Здесь каждая женщина, столкнувшаяся с насилием, сможет получить помощь. Шелтер – это безопасное место для ночевки с бесплатной едой и средствами гигиены. Также мы устраиваем бесплатные встречи с психологами, юристами и врачами».

Толчком для создания такой инициативы в Кракове служила история украинской беженки, которая испытала домашнее насилие со стороны мужчины.

Каждая украинка может остаться на месяц. Но если ей за это время не удастся найти жилье, этот период можно будет продлить.