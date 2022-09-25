Маск готов предоставить иранцам услуги Starlink на фоне протестов в стране

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США недавно обнародовало указания по расширению интернет-услуг для иранцев, несмотря на санкции Вашингтона против Ирана.

«Наше понимание Starlink состоит в том, что то, что они предоставляют, будет коммерческого уровня, и это будет аппаратное обеспечение, не охватываемое общей лицензией; поэтому им нужно будет написать в Казначейство», – заявил официальный представитель Министерства финансов.

Уже в этот понедельник Маск заявил о том, что Starlink планирует предоставить иранцам услугу спутниковой широкополосной связи Starlink, которая, например, предоставляется также Украине во время борьбы с российской агрессией. В то же время, он попросил сделать для этого исключение из санкций.

Представитель Государственного департамента США отметил, что если SpaceX решила, что какая-то деятельность, направленная против иранцев, нуждается в специальной лицензии, то Управление контроля за иностранными активами «отдаст этому приоритет».

«Таким же образом, если SpaceX определит, что ее деятельность уже разрешена, и у нее возникнут какие-либо вопросы, Управление контроля за иностранными активами также приветствует такое участие», – добавляет спикер.

Напомним, что в Иране не прекращаются протесты, вспыхнувшие после смерти девушки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба. Митинги охватили почти все города.