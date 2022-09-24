УАФ подала иск в Европейский суд о возмещении россией ущерба украинскому футболу

С первого дня полномасштабного вторжения россии УАФ фиксирует все факты причинения вреда украинскому футболу.

Об этом заявил футбольный комментатор Андрей Столярчук, пишет «Чемпион».

Вся эта информация систематизируется. УАФ уже направила иск в Европейский суд по правам человека о возмещении нанесенного россиянами украинскому футболу ущерба на всей территории Украины. Рассмотрение жалобы еще не начато.

Напомним, что сборная Украины разгромила Армению в матче пятого тура Лиги Наций УЕФА. Выездной поединок закончился со счетом 5:0 в пользу сине-желтых.