На празднование Рош ха-Шана в Умань прибыло уже более 23 тысяч хасидов

В Умань Черкасской области продолжают прибывать хасиды для празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает Госмиграционная служба Черкасской области.

По состоянию на утро 23 сентября в Умани находился уже 19 821 паломник. По данным Объединенной еврейской общины Украины, по состоянию на утро 25 сентября приехало уже более 23 тысяч паломников.

Фонд имени Раби Нахмана совместно с властями качественно организовали паломничество, правоохранительные органы обеспечили высокий уровень безопасности.

Отметим, что хасиды будут праздновать Рош ха-Шана с 25 по 27 сентября. Несмотря на войну, паломники прибывают в Украину, чтобы отметить в Черкасской области Новый год по иудейскому календарю.

Напомним, что ранее в Умани ввели ряд запретов на празднование Рош ха-Шана. Среди них: блокпосты, запрет алкоголя, оружия и пиротехники.