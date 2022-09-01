В ОК «Юг» просят украинцев держаться подальше от мест, которые россия может атаковать дронами-камикадзе

Украинцам следует держаться подальше от тех мест, которые россияне могут атаковать дронами-камикадзе.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

— Мы советуем держаться во время таких атак как можно дальше от значимых мест: от административных зданий, зданий, где расположены органы власти, торговых центров, имеющих очень много стекла, - сказала Гуменюк.

По ее словам, россияне атаковали Одессу четырьмя дронами-камикадзе, один из которых сбили украинские силы противовоздушной обороны. Однако, три дрона попали в здание прямо в центре города. Сейчас на месте попадания продолжаются спасательные работы, тушение пожара. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Украина высылает посла Ирана – это ответ на российские бомбардировки иранскими дронами-камикадзе.