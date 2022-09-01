Украина созывает Совбез ООН из-за «референдумов», организованных россией

Украина требует срочно созвать заседание Совбеза Организаций Объединенных Наций по поводу «референдумов», которые РФ пытается проводить на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

«Украина запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с проведением Россией фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН», - сказано в сообщении.

Напомним, как глава российского МИД во время выступления на Генассамблее ООН назвал Луганскую область Лаоской.