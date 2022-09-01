Военный медик из Мариуполя, которую на днях освободили из плена рф, родила девочку

Освобожденная из российского плена военная Марьяна Мамонова 25 сентября родила девочку в Луцком перинатальном центре.

Об этом сообщает ИА Волынь Post.

Известно, что уроженка Ровенской области находилась в плену россиян почти шесть месяцев, а 21 сентября ее удалось вернуть домой. 31-летняя Марьяна узнала про свою беременность во время службы, находясь под обстрелом в подвале «Азовстали». В день освобождения, общаясь с журналистами, Марьяна говорила, что больше всего боялась родить именно во время обмена.

Ровенские журналисты со ссылкой на маму Марьяны сообщают, что девочка родилась около 4 утра с весом 3250 граммов и ростом 57 сантиметров.

В медучреждении пока не комментировали это событие.

Напомним, что 21 сентября Украина вернула 215 защитников «Азовстали», среди них была и Марьяна Мамонова.