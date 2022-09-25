В ГУР заявили о продолжении подготовки к последующим обменам военнопленными

Представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что подготовка к последующим обменам для освобождения украинских бойцов продолжается.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Продолжается подготовка к последующим обменам для освобождения украинских бойцов. И Украина над этим работает, и Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва после этого обмена идет подготовка к следующим. И, как сказал генерал Буданов, мы будем возвращать всех», – подчеркнул Андрей Юсов.

По словам представителя пресс-службы ГУР МО, Вооруженные силы Украины сегодня и на востоке, и на юге, на Харьковском, Херсонском направлении делают все возможное для активного пополнения обменного фонда.

Напомним, как воевавшие на стороне Украины британцы рассказали о пытках в плену в «днр»: «Избиения, удары током, инсценировка казни».