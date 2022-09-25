Зеленский отметил первомайскую артиллерийскую бригаду почетным отличием «За мужество и отвагу»

Президент Украины Владимир Зеленский отметил почетным отличием «За мужество и отвагу» 40-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени Великого князя Витовта.

Соответствующий Указ №667/2022 опубликован на сайте Главы государства.

Как указано в документе, бригаду отметили «в целях достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины».

Кроме 40-й бригады Президент Зеленский отметил также 1-ю отдельную танковую Северскую бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Справка

40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта создана приказом Министерства обороны Украины 6 февраля 2015 года, официальный день рождения - 25 мая 2015 года.

Местом ее дислокации избран 22-й военный городок в Первомайске Николаевской области, на месте бывшей 46-й дивизии РВСН.

23 августа 2020 года «...ввиду образцового выполнения возложенных задач, высокие показатели в боевой подготовке и по случаю 29-й годовщины независимости Украины» 40-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование.