«Администрация» Крыма заявила об окончании мобилизации на оккупированном полуострвое

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что и мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершатся в Крыму до конца 25 сентября.

Об этом Аксенов рассказал в своем видеообращении.

По его словам, план по призыву «выполнен в полном объеме».

«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам россии. Сегодня (25 сентября – ред.) до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены», - сказал он.

Напомним, как оккупанты начали мобилизацию крымских татар - они вынуждены уезжать из Крыма.