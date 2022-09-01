В МИД подготовили для украинцев памятку, как покинуть оккупированные территории через Грузию, Азербайджан или Казахстан

Для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также в Крыму и хотят покинуть эти земли из-за угрозы жизни или здоровью, могут это сделать, уехав в Грузию, Азербайджан или Казахстан.

Соответствующий алгоритм действий и список необходимых документов подготовили в Министерстве иностранных дел.

МИД разработал памятки по каждому государству, указав в них, куда могут обратиться украинцы в случае необходимости.

Также в министерстве призвали проверять актуальный режим въезда и транзита в иностранных государствах и условия пребывания на их территории посредством интерактивной онлайн-карты tripadvisor.mfa.gov.ua.

Напомним, ранее Верещук призвала жителей Херсона покинуть область, чтобы с нее было проще прогнать оккупантов.