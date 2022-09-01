Сербия не признает результаты «референдумов», организованных оккупантами

Президент Сербии Александр Вучич и президент рф Владимир путин. Несмотря на крепкое двухстороннее сотрудничество, Сербия отказалась признать результаты псевдо-референдумов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей Украины.

Об этом сообщил глава сербского МИД Никола Селакович, передает сербское издание «Политика».

По словам Селаковича, признание «референдумов» в Украине противоречило бы государственным и национальным интересам Сербии. Также это «волеизъявление» противоречит Уставу ООН и общепризнанным принципам и нормам международного права. Поэтому Сербия не может принять полученные результаты.

«С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам и нормам международного публичного права, Уставу ООН, а с другой стороны, это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранение территориальной целостности и суверенитета и приверженность принципу нерушимости границ», — сказал Селакович.

Также в МИД ответили на критику подписания соглашения с рф о двухстороннем сотрудничестве. Селакович заявил, что его критикуют только те, кто не читал его. Сам договор был подписан еще в 1996 году и он не имеет отношения к политике безопасности. Правительство не ведет в нем ничего спорного, поэтому от него не будут отказываться.

Напомним, что ранее президент Сербии договорился с путиным о выгодном газе на три года