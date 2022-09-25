В Николаеве открыли центр психологической поддержки для людей, которые страдают от войны

В Николаеве открыли центр психологической поддержки при Областной психологической больнице.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской областной военной администрации Максим Безносенко в эфире НИС-ТВ.

Он отметил, что на сегодняшний день люди испытывают стресс, многие из них нуждаются в психологической помощи.

— С начала войны мы сразу обеспокоились психическим состоянием, когда мы слышали эти первые бомбардировки и все люди по-разному реагировали на это. Есть рост психологических расстройств, не болезней. На базе нашего психологического диспансера открыт центр психологической поддержки, где психологи, психиатры предоставляют поддержку и помощь, - сказал Безносенко.

Помимо этого, волонтеры из организаций «Красный крест», «Врачи без границ» ездят по территориям, жители которых сильно пострадали от российских оккупантов, и оказывают психологическую помощь.

Что же касается самой процедуры обращения, если необходима помощь психолога, сначала надо прийти на прием к семейному врачу.

— Если разговора с семейным врачом недостаточно, при семейных амбулаториях есть психологи. Они могут направить, если нужно больше помощи, в психоневрологический диспансер, где им займутся уже более квалифицированные специалисты, - добавил Безносенко.

Напомним, в Украине заработала горячая линия для оказания психологической помощи украинцам, пострадавшим от войны. Она работает при поддержке Европейского Союза и программы развития Организации Объединенных Наций.