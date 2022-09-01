Президент Чехии считает, что нужно помочь убегающим от мобилизации россиянам: «Мы должны давать визы этим людям, как украинским беженцам»

Президент Чехии Милош Земан считает, что его страна должна принять российских граждан убегающих от мобилизации.
Об этом сообщают «Чешские новости» .
«Я думаю, что мы должны давать визы этим людям как украинским беженцам. Бегущий из россии человек не представляет угрозы безопасности. В этой мобилизации участвует более миллиона солдат, это явно пушечное мясо со всеми вытекающими последствиями», - заявил он.
Глава государства добавив, что в россии возможно смена руководства, в котором отиграют роль военные или бизнес.
«Однако военные продемонстрировали такую огромную некомпетентность, что не станут инициаторами каких-либо изменений, возможности бизнеса ограничены санкциями, не говоря уже об изъятии яхт. Если произойдут политические изменения, я буду рассматривать это как давление со стороны экономических кругов», – заявил он.
Напомним, премьер Израиля поручил принимать новых иммигрантов из россии, имеющих право на репатриацию.
При этом в Эстонии и Литве отказались избавлять россиян от мобилизации.
Также глава Евросовета считает, что Европа должна открыть границы для бегущих из страны россиян. Нидерланды тоже готовы принимать у себя россиян, которые будут убегать от мобилизации.