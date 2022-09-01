Президент Чехии считает, что нужно помочь убегающим от мобилизации россиянам: «Мы должны давать визы этим людям, как украинским беженцам»

Президент Чехии Милош Земан считает, что его страна должна принять российских граждан убегающих от мобилизации.

«Я думаю, что мы должны давать визы этим людям как украинским беженцам. Бегущий из россии человек не представляет угрозы безопасности. В этой мобилизации участвует более миллиона солдат, это явно пушечное мясо со всеми вытекающими последствиями», - заявил он.

Глава государства добавив, что в россии возможно смена руководства, в котором отиграют роль военные или бизнес.

«Однако военные продемонстрировали такую огромную некомпетентность, что не станут инициаторами каких-либо изменений, возможности бизнеса ограничены санкциями, не говоря уже об изъятии яхт. Если произойдут политические изменения, я буду рассматривать это как давление со стороны экономических кругов», – заявил он.

Напомним, премьер Израиля поручил принимать новых иммигрантов из россии, имеющих право на репатриацию.

При этом в Эстонии и Литве отказались избавлять россиян от мобилизации.

Также глава Евросовета считает, что Европа должна открыть границы для бегущих из страны россиян. Нидерланды тоже готовы принимать у себя россиян, которые будут убегать от мобилизации.