Настроение у всех боевое: Ермак рассказал о состоянии командиров из «Азовстали», которые сейчас находятся в Турции

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о состоянии и настроении командиров «Азова» и 36-й бригады морской пехоты, которые сейчас находятся в Турции.

Об этом он сообщил у себя в Telegram.

Ермак отметил, что к военнослужащим поехал народный депутат Рустем Умеров. Он рассказал, что бойцы проходят медосмотр, условия, в которых они находятся, удовлетворительные.

«Во время разговора с каждым из наших героев узнал их самочувствие. Настроение у всех боевое. Ребята проходят медицинские осмотры, идет тщательная проверка их состояния. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом. (…) Как рассказал мне Рустем (Умеров - ПН), условия проживания у ребят – комфортные. Для нас очень важно, чтобы украинские герои имели все, что им необходимо. Попросил г-на Умерова особенно тщательно проконтролировать это. Скоро они смогут увидеть свои семьи. Держим строй. Слава Украине!» - написал Ермак.

Напомним, освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии – почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.