Амстердам направит в Украину 2 тысячи велосипедов для людей на деоккупированных территориях

Нидерландский фонд Zeilen van Vrijheid передаст в Украину 2 тысячи велосипедов.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Решение о разрешении на передачу велосипедов, забытых или оставленных их хозяевами и хранившихся в городском велоцентре, принял городской совет Амстердама. Отмечается, что запрос на велосипеды поступил из Украины. Велосипеды будут переданы медикам, социальным работникам и волонтерам, которые помогают населению на деоккупированных территориях.

Еще часть велосипедов в количестве 300 штук специально закуплена фондом для передачи в Украину. Первые партии велосипедов, предоставленные из Амстердама, будут распространяться между местными общинами Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей Украины. Позже к программе присоединятся больше общин и волонтерских организаций.

Напомним, кроме велосипедов, Нидерланды также предоставят Украине тяжелое вооружение, бронеавтомобили и самоходные гаубицы.