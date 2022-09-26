Вице-мэр Луков призывает николаевцев найти себе жилье на зимний период за пределами города

Заместитель городского головы Николаева Виталий Луков советует горожанам найти на зимний период жилье за пределами города. Это связано с тем, что Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «МАРТ».

— Как минимум николаевец должен иметь второй вариант проживания. Мы должны быть честными и предупреждать людей. Ибо может отсутствовать тепло. Без тепла в холодное время года можно пусть неделю прожить в холодной квартире, далее человек просто физически не сможет этого делать. Может случиться, что некоторое время не будет электрической энергии. Может случиться, что не будет определенное время воды. Если не дай Бог что-нибудь, николаевец должен знать где он сможет перезимовать. Каждый должен иметь вариант: у знакомых, друзей или знать пути эвакуации, – заявил Виталий Луков .

Кроме этого, вице-мэр предостерег не пользоваться электрообогревательными приборами, ведь это может привести к аварии электросистемы.

— Говорить о том, чтобы запасаться грелками, генераторами, нагревателями – мы можем посадить нашу электрическую систему, если все включат электрообогревательные приборы. Это может привести к другой катастрофе, потому что не выдержат сети. Должны быть разные варианты. Если это частный сектор, то должна быть печка или буржуйка или другое устройство с которым можно обогреваться за счет твердого топлива, если это многоквартирная застройка, то там гораздо меньше возможностей. Я не думаю, что мы дойдем до того, что будут у окна выставлены трубы и в каждой квартире будут буржуйки. Такие примеры были в Грузии, когда была Абхазская война, – добавил вице-мэр.

Напомним, на облтеплоэнерго предупредили николаевцев о возможных проблемах во время отопительного сезона и посоветовали минимизировать теплопотери.